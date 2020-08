POL-AUR: Norden - Autofahrerin flüchtet nach Zusammenstoß

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Autofahrerin flüchtet nach Zusammenstoß

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag gegen 12.15 Uhr in Norden in der Straße Am Markt. Eine bislang unbekannte Autofahrerin missachtete nach bisherigem Erkenntnisstand an einer Kreuzung die Vorfahrt eines Mercedes-Fahrers und prallte frontal mit ihm zusammen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die Verursacherin davon. Sie soll einen silbernen Hyundai Kleinwagen gefahren haben. Der Hyundai wurde vermutlich vorne links an der Stoßstange beschädigt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf die beteiligte Autofahrerin unter Telefon 04931 9210.

