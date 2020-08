Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Radfahrerin von Lkw angefahren; Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Altkreis Aurich (ots)

Südbrookmerland - Radfahrerin von Lkw angefahren

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag in Südbrookmerland von einem Lkw angefahren worden. Der 52-jährige Lkw-Fahrer war gegen 18 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Emden unterwegs. Er übersah offenbar eine rote Ampel und kollidierte mit einer Radfahrerin, als diese die Straße überquerte. Die 20-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch im Stürenburgweg in Aurich. Auf einem Parkplatz stieß ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen 11.15 Uhr und 17 Uhr gegen einen schwarzen BMW 320i und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

