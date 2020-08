Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 16.08.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Sachbeschädigung an PKW Aurich - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen (05:15 Uhr) beschädigte ein unbekannter Täter einen VW Polo. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts an der Straße "Breiter Weg" abgestellt. Der Täter nutzte als Tatmittel einen kleinen Gully-Deckel. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Sachbeschädigung mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Aurich - Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei, dass zwei Täter im Innenstadtbereich mehrere Sachbeschädigungen begangen hätten. Die hinzugezogenen Streifenwagen können einen 22jährigen Täter aus Aurich festnehmen. Die zweite Person flüchtete zunächst. Wenig später erschien diese Person jedoch vor der Auricher Dienststelle und randalierte dort. Er konnte durch einen Kollegen gebändigt und der Dienststelle zugeführt werden. Als notwendige Folgemaßnahmen bei dem 17jährigen Auricher eingeleitet werden sollte, sperrte er sich gegen die Maßnahmen und leistete aktiv Widerstand. Bei seiner Gegenwehr wurde eine 29jährige Polizeibeamtin leicht verletzt. Sie war jedoch weiter dienstfähig. Der 17jährige Täter konnte schlussendlich überwältig werden. Mehrere Strafverfahren wurden gegen die beiden Täter eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Südbrookmerland - Am Samstagmittag, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der Norder Straße in Georgsheil zu einem Unfall zwischen zwei PKW, bei dem ein 58jähriger Mann aus Südbrookmerland leicht verletzt wurde. Der Mann wollte mit seinem VW die Bundesstraße aus der Straße Engerhafer Loog kommend überqueren und übersah dabei einen VW Passat, welcher in Richtung Georgsheil unterwegs war und von einem 54jährigen Mann aus Berumbur gefahren wurde. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Altkreis Norden

Körperverletzung Norden - Vor einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Streitgespräch zwischen Familien. Dieses wurde einer der Frauen (52) zu viel und sie ging zu der anderen Frau (41) und verpasste ihr unvermittelt eine sog. "Backpfeife" und einen Schlag in den Nacken. Diese klagte anschließend über Kopfschmerzen und erstattete eine Anzeige.

Illegale Müllentsorgung Norden - Am Samstag wurde der Polizei in Norden eine "wilde Müllkippe" gemeldet. Der Hinweisgeber hatte auf seinem brach liegenden Grundstück behandeltes Holz, Dämmstoffe, Plastikmüll und Draht aufgefunden. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei konnten Hinweise auf den möglichen Verursacher gefunden werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Landkreis Wittmund

Bedrohung mit Messer Wittmund - Zu einer Bedrohung mit einem Messer wurden Beamte des PK Wittmund am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr nach Willen in den Alten Postweg alarmiert. Dort hatte ein 51-jähriger Wittmunder einen 17-jährigen Wittmunder und dessen 19-jährige Begleitung aus dem Wangerland unter Vorhalt eines Messers bedroht. Die eingesetzten Beamten konnten die Lage vor Ort beruhigen. Dennoch wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und das Messer sichergestellt. Personen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich unter 04462/9110 mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen.

Beamte durch Zeigen des Mittelfingers beleidigt Wittmund - Als Beamte des PK Wittmund am Sonntagmorgen gegen 03:20 Uhr, einen amtsbekannten und alkoholisierten 27-jährigen Wittmunder an der Auricher Straße kontrollieren wollten, beleidigte er diese durch Zeigen des rechten Mittelfingers. Grund für die Kontrolle war dabei eigentlich, dass der Wittmunder die Beleuchtung an seinem Fahrrad nicht eingeschaltet hatte. Statt einer Verwarnung erwartet ihn nun ein Strafverfahren, dessen Strafmaß vermutlich deutlich höher ausfallen könnte, als das Verwarngeld in Bezug auf die mangelnde Fahrradbeleuchtung.

