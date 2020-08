Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Langeoog - Einbruch in Restaurant; Esens - Einbruch in Büroräume; Wittmund/Leerhafe - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Langeoog - Einbruch in Restaurant

Unbekannte sind in ein Restaurant auf Langeoog eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Höhenpromenade und entwendeten unter anderem Bargeld. Zu dem Vorfall kam es zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 7.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04972 810.

Esens - Einbruch in Büroräume

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag, 11.08.2020, in ein Bürogebäude in Wittmund eingebrochen. Die Täter stiegen in das Büro einer Prüfstelle in der Aseler Straße ein und entwendeten hunderte HU-Berichtsvordrucke. Am Tatort wurde ein Schraubendreher mit rotem Griff (siehe Foto) aufgefunden, den der oder die Täter vermutlich zurückließen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund/Leerhafe - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist bei einem Unfall in Leerhafe schwer verletzt worden. Die 66 Jahre alte Frau fuhr gemeinsam mit einem 69 Jahre alten Mann gegen 18.20 Uhr auf dem Radweg der Hauptstraße in Richtung Reepsholt, als in Höhe einer Pizzeria ein Audi aus einer Auffahrt fuhr. Der 20-jährige Audi-Fahrer übersah die Radfahrer und stieß mit ihnen zusammen. Die 66-jährige Frau wurde schwer, der 69-jährige Mann leicht verletzt. Der Autofahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell