Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht auf Parkplatz; Marienhafe - Nach Zusammenstoß geflüchtet; Norderney - Pedelec-Fahrer gestürzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Autofahrer ist am Montag nach einem Parkplatzunfall in Norden geflüchtet. Zwischen 8.30 Uhr und 12.45 Uhr stieß der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Wagen gegen einen schwarzen Mercedes. Zu dem Vorfall kam es auf dem Parkplatz hinter einem Supermarkt an der Straße Pottbakerslohne. Es ist davon auszugehen, dass Zeugen den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Marienhafe - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Ein blauer Renault Twingo wurde am Montag auf einem Parkplatz in Marienhafe beschädigt. Zur Tatzeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr stand der Wagen vor einem Supermarkt an der Rosenstraße. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Renault hinten links und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Marienhafe in Verbindung zu setzen unter Telefon 04934 910590.

Norderney - Pedelec-Fahrer gestürzt

Ein Jugendlicher ist am Montag auf Norderney mit einem Pedelec gestürzt und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein Fußgänger gegen 15.15 Uhr die Winterstraße in Höhe Jann-Berghaus-Straße. Der 16 Jahre alte Pedelec-Fahrer auf der Winterstraße musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und geriet ins Rutschen. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fußgänger entfernte sich offenbar vom Unfallort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon 04932 92980.

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell