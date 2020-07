Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Wegfahren unter Alkoholeinfluss verhindert

Kandel (ots)

Am Mittwoch, dem 08.07.2020, um 23:00 Uhr, meldeten Anwohner des Schwanenweihers in der Jahnstraße, dass sie sich durch lärmende Jugendliche in ihrer Nachtruhe gestört fühlten. An der genannten Örtlichkeit konnten 11 Jugendliche und Heranwachsende angetroffen werden, die gemeinsam den Beginn der Sommerferien feierten und im Zuge dessen reichlich Alkohol konsumierten. Ein 20-jähriger Autofahrer und eine 20-jährige Autofahrerin waren mit ihren Fahrzeugen zu dem Treffpunkt gekommen. Bei Beiden konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb sie einem Alkoholtest unterzogen wurden. Der Test bei dem jungen Mann ergab einen Wert von 0,99 Promille, bei der jungen Frau einen Wert von 1,21 Promille. Die Wegfahrt der beiden der Autofahrer wurde durch die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel verhindert.

