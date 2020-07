Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Godramstein - Geschwindigkeitskontrollen

Gestern (08.07.2020) wurde im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 21.15 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der B10, Gem. Landau-Godramstein in FR PS, durchgeführt. 5185 Fahrzeuge passierten die Messstelle, wobei 1111 Fahrzeugführer/innen zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter fuhr mehr als doppelt so schnell in die Kontrollstelle und wurde mit 203 km/h abgelichtet. 11 Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen und bei 291 wird ein Punkt in Flensburg registriert. Eine Beanstandungsquote um 20 % zeigt, dass ein Großteil der Autofahrer zu schnell unterwegs ist.

