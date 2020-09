POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle - Unfallflucht, falsche Telefonnummer - Zeugen gesucht - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: Unfall am Scharfen Eck - Zeugen gesucht

Am Samstag um kurz nach 10:30 Uhr ereignete sich am Scharfen Eck ein Unfall, für welchen die Polizei Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr die Johanniterstraße in Richtung Mainhardt. Plötzlich bremste dieser sein Fahrzeug unvermittelt ab und bog verkehrswidrig über eine durchgezogene Mittelinie in den Hirschgraben ab. Die beiden nachfolgenden Fahrer konnten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig abbremsen. Einem nachfolgenden 37-jährigen PKW-Fahrer gelingt es jedoch nicht mehr, sein Fahrzeug zum Stillstand zu bringen, so dass er die beiden davorstehenden Fahrzeuge aufeinander schob. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer muss vermutlich den Unfall erkannt haben, da er dem direkt hinter ihm fahrenden PKW-Lenker noch den ausgestreckten Mittelfinger zeigt, bevor er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls, insbesondere eines Fußgängers, welcher den Unfall beobachtet hat, sich unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Crailsheim: Unfall beim Rangieren

Um 10 Uhr ereignete sich am Montag auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Tiefenbacher Straße ein Unfall beim Rangieren, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Eine 48-jährige Fahrerin eines PKW BMW touchierte hierbei einen dort geparkten PKW Audi.

Frankenhardt: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Crailsheimer Straße beschädigte am Montag um 08:30 Uhr ein 45-jähriger Lenker eines Daimler-Benz Sprinter einen geparkten VW Golf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5300 Euro.

Blaufelden: PKW contra Motorrad

Am Sonntag um kurz nach 18 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem PKW Seat die Landstraße 1022 in Richtung Kälberbach. An der Kreuzung zur B290 übersah der junge Mann einen vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Motorradfahrer, welcher in Richtung Bad Mergentheim unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Biker schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Ilshofen: Diebstahl von Baustelle

Von einer Rohbaustelle im Weidenweg wurden zwischen dem 24.08. und dem 25.09.20 elektro-Teile im Wert von etwa 1600 Euro entwendet. Hinwiese auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht - falsche Telefonnummer

Bereits am Donnerstag wurde am Leonhardschulplatz ein PKW BMW durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ an dem beschädigten Fahrzeug einen Zettel mit einer Mobiltelefonnummer. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, ist diese Nummer jedoch nicht existent. Der Unfallverursacher oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

