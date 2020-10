Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Rollerfahrer erleidet Gelenkbrüche (22.10.2020)

Singen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einem Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18:45 Uhr an der Kreuzung der Worblinger Straße / Steißlinger Straße. Einer 30-jährigen Autofahrerin bog von der Worblinger Straße in die Steißlinger Straße ein, als ein 56-jähriger Motorrollerfahrer von rechts in den Kreuzungsbereich einfuhr und offenbar die Vorfahrt nicht beachtete. Bei der Kollision wurde die Fiat-Fahrerin leicht verletzt, der Rollerfahrer wurde mit Gelenkbrüchen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert.

