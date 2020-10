Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Missachtung der Vorfahrt (22.10.2020)

Singen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden über 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Hardtstraße / K 6158 ereignet hat. Eine von der Hardtstraße kommende 34-jährige Fiat-Fahrerin wollte nach links in die Kreisstraße in Richtung Rielasingen einbiegen. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte, aus Richtung Überlingen kommende, 50-jährige Fahrerin eines VW. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie abgeschleppt werden mussten.

