Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Litzelstetten) E-Bike-Fahrer stürzt (22.10.2020)

Konstanz-Litzelstetten (ots)

Verletzt wurde ein 59-jähriger am Donnerstag gegen 12.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Rienzler". Der Mann hatte, nach eigenen Angaben, aufgrund des Gefälles die Geschwindigkeit seines E-Bikes unterschätzt, touchierte den linken Seitenstreifen und verdrehte daraufhin das Vorderrad. Bei dem anschließenden Sturz erlitt der 59-Jährige mehrere Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung, sein getragener Fahrradhelm konnte jedoch Schlimmeres verhindern.

