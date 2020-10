Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Kripo Rottweil nimmt verdächtigen Einbrecher fest 19.10.2020

Tuttlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz:

Ermittler der Kriminalpolizei Rottweil haben einen Verdächtigen festgenommen, der als Täter für einen Wohnungseinbruch im Januar in Tuttlingen in Frage kommt. Ein weiterer Verdächtiger ist momentan noch auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft Rottweil beantragte aufgrund den monatelangen Ermittlungen der Kripo-Beamten und der vorhandenen Spurenlage einen Haftbefehl gegen den 36 Jahre alten Mann. Er wurde von Beamten der Kriminalpolizei nun am vergangenen Montag widerstandslos in Tuttlingen festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der 33-jährige Komplize ist wohnsitzlos und derzeit noch flüchtig. Der Wohnungsinhaber, der bei dem Einbruch im Januar durch Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam geworden und attackiert worden war, trug schwere Verletzungen davon.

Ursprungsmeldung vom 14.01.20, 10:55 Uhr:

POL-KN: (Tuttlingen) Einbrecher in Wohnhaus überrascht 14.01.2020

Tuttlingen Über ein Fenster verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 01.00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Rudolf-Diesel-Straße. Durch die verursachten Geräusche wachte der Wohnungsinhaber auf und betrat das Zimmer, in dem sich der Unbekannte aufhielt. Der überraschte Einbrecher schlug daraufhin dem Geschädigten ins Gesicht, stieß ihn um und flüchtete. Der Senior informierte weitere Bewohner des Hauses, die den Notruf absetzten. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde der Geschädigte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Personen, die in der Nacht Verdächtiges in der Rudolf-Diesel-Straße wahrgenommen haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, zu melden.

