Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz-Hopfau, Lkrs RW) Hecke gerät in Brand 22.10.20, 17.15 Uhr

Sulz-Hopfau (ots)

Die Feuerwehren Sulz, Dürrenmettstetten und Hopfau sind am Donnerstagabend zu einem Brand auf dem Weiler "Brachfeld" mit fünf Fahrzeugen und 24 Floriansjüngern ausgerückt. Dort hatten auf freiem Feld Glutreste eines angemeldeten Feuers vom Vortag eine Hecke in Brand gesetzt. Der Brand konnte von den Wehren in kürzester Zeit gelöscht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

