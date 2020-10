Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Nach Parkplatzrempler einfach umgeparkt 22.10.20, 15.30 Uhr

Rottweil (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt die Rottweiler Polizei gegen einen 80 Jahre alten Autofahrer. Dieser hatte seinen Mercedes am Donnerstagnachmittag in der Ruhe-Christi-Straße in eine Parklücke eingeparkt, dabei aber einen Fiat am Kotflügel gestreift. Offenbar hatte dies der Fahrer bemerkt, weswegen er sein Auto in eine andere Parklücke umparkte, wo er die Beschädigung an seinem Wagen ansah. Danach ging er zu Fuß weiter, ohne das Malheur zu melden. Das ganze Geschehen hatte eine aufmerksame Zeugin beobachtet und die Fiat-Besitzerin informiert, als diese zu ihrem Auto zurückkam. Den Schaden am Fiat schätzt die Polizei auf über 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell