Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch, LKr. Breisgau-Hochschwarzwald Kradfahrer schwer verunglückt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21.00h, befuhr ein 57-jähriger Kradfahrer aus der Schweiz die Bundesstraße 315 von Bonndorf kommend in Richtung Lenzkirch. Kurz nach der Kreisgrenze verlor er nach bisherigen Erkenntnissen in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte im Kurvenausgangsbereich frontal mit der Schutzplanke. Dabei wurde er anschließend über die Planke geschleudert und stürzte ca. 20 Meter eine Böschung herunter. Der Kradlenker zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Er wurde nach erfolgter Erstversorgung durch einen Notarzt und anschließender Bergung durch die Bergwacht vor Ort, per Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein schweizer Hospital geflogen. Die Freiwillige Feuerwehr Bonndorf wurde ebenfalls unterstützend an der Unfallstelle tätig.

Die Bundesstraße 315 musste für die Dauer der Bergung und Versorgung 1 Stunde komplett gesperrt werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen übernommen. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter Telefon 07651-93360 zu melden.

RTN/PK flz/sk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell