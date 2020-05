Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer verletzt Kleinkind und flüchtet

Hamm-Herringen (ots)

De Polizei Hamm sucht einen Radfahrer, der am Donnerstag, 28. Mai, gegen 20.25 Uhr einen 2-jährigen Jungen mit dem Fahrrad an der Waterloostraße erfasst hat. Das Kleinkind geriet nach Zeugenaussagen unter das Rad, wurde ein Stück mitgeschleift und dabei leicht verletzt. Statt sich um das Kind zu kümmern, fuhr der Radfahrer weiter in Richtung Kissinger Weg.

Der kleine Junge saß zunächst vor einer Bank gegenüber eines Spielplatzes an der Kleingartenanlage Heidenfriede e.V. auf dem Boden. Auf der Bank saß seine 28-jährige Mutter aus Hamm. Der Junge lief über den Verbindungsweg "Engernweg - Kissinger Weg" zum Spielplatz als er mit dem Radfahrer zusammenstieß.

Der Radfahrer ist zirka 60 bis 70 Jahre alt und 165 bis 170 Zentimeter groß. Er hat weißes, volles Haar und eine dickliche Gestalt. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild, trug eine Brille und eine Mütze; zudem eine beige Strickjacke und eine schwarze Hose. Er fuhr auf einem Damenfahrrad. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

