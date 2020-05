Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrügerinnen bestehlen Seniorin

Hamm-Mitte (ots)

Zwei noch unbekannte Frauen haben am Donnerstag, 28. Mai, gegen 9.30 Uhr, eine 87-jährige Hammerin an der Tulpenstraße bestohlen. Sie werden jetzt von der Polizei gesucht.

Zunächst klingelte eine Frau an der Haustür und bat um Zettel und Stift. Die Seniorin ging daraufhin in ihre Wohnung, um die Gegenstände zu holen. Die Frau folgte ihr ungefragt und öffnete in der Küche Schränke und Schubladen.

Kurze Zeit später stieß eine zweite Frau dazu. Sie sei angeblich die Schwester der ersten Person. Der Aufforderung, die Wohnung zu verlassen, kamen sie zunächst nicht nach. Als sie schließlich gingen, bemerkte die Seniorin das Fehlen von Schmuck und Bargeld. Ihr Schlafzimmer war durchwühlt worden.

Eine der Frauen wird auf 30 Jahre geschätzt. Sie hat mittelblonde, schulterlange Haare und sprach Hochdeutsch. Die andere Frau ist zirka 25 Jahre alt. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

