Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 48-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zahlreiche Verletzungen zog sich eine 48-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Mittwoch gegen 14.15 Uhr im Stalsunder Ring zu. Ein 62-jähriger Autofahrer war vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach rechts in Richtung Kreisel Schwetzinger Straße abgebogen. Dabei achtete er nicht auf die Radfahrerin, die verkehrswidrig auf dem dortigen Radweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin zu Boden. Die Verletzungen wurden durch Rettungssanitäter an der Unfallstelle erstbehandelt, die Frau wollte sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell