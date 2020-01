Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen Zeit: Sonntag, 26.01.2020, 12:10 Uhr Ort: Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 54

Wiesbaden (ots)

(Mü.) Am heutigen Sonntag gegen 12:10 Uhr befuhr der 80-jährige Wiesbadener Unfallverursacher mit seinem PKW den Kaiser-Friedrich-Ring aus Richtung Gustav-Stresemann-Ring kommend in Richtung Schiersteiner Straße auf dem linken der drei Fahrstreifen. In Höhe der Haus Nr. 54 kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Das Fahrzeug drehte sich, sodass die nachfolgend fahrende 37-jährige Wiesbadener Fahrzeugführerin nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und auf den Unfallverursacher auffuhr. Der Unfallverursacher sowie seine gleichaltrige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug des Unfallverursachers, einem Mercedes Benz der C-Klasse, entstand ein Totalschaden. Die auffahrende Unfallbeteiligte wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An deren Fahrzeug, einem VW Tiguan, entstand ebenfalls Totalschaden. Der Baum wurde leicht beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 70000 Euro geschätzt. Der Kaiser-Friedrich-Ring musste für die Unfallaufnahme ca. eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der ÖPNV wurde teilweise umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell