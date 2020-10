Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Skoda übersehen 22.10.20, 16.15 Uhr

Deißlingen (ots)

In der Badstraße ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein kleiner Unfall. Eine 38-jährige VW-Fahrerin machte einem bevorrechtigten Stadtbus Platz, indem sie den Rückwärtsgang einlegte und mit ihrem Auto ein Stück zurückfuhr. Weil sie den hinter ihr stehenden Skoda-Kleinwagen eines 71-Jährigen übersehen hatte, stieß sie gegen dessen Fahrzeugfront. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell