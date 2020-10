Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/N, Lkrs. RW) Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt 22.10.20

Oberndorf (ots)

Ein 15-Jahre alter Rollerfahrer ist am Donnerstagmorgen auf der Fahrt in Richtung Kreisverkehr am Wiesoch in den Straßengraben gestürzt. Er ist von einer 40 Jahre alten Renault-Fahrerin gestreift worden, die einem Tier ausweichen musste. Der Jugendliche zog sich bei dem Unfall Schürfwunden zu. Am Auto entstand ein Schaden von 4000 Euro, am Roller schätzt die Polizei den Schaden auf 1000 Euro.

