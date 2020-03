Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waldsee: Unbekannter Täter überfällt Supermarkt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einen Supermarkt in der Hansjakobstraße in Freiburg-Waldsee überfallen hat ein unbekannter Täter am Samstag, 21.03.2020. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann um 21.40 Uhr die Filiale an der Ecke Hansjakobstraße/Steyrerstraße und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld.

Mit einem erbeuteten Bargeldbetrag flüchtete der Unbekannte anschließend zu Fuß möglicherweise in Richtung Steyrerstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Verletzt wurde niemand. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 20-25 Jahre alt, schlank-dünne Statur, circa 1,70 Meter groß, helle Hautfarbe, jedoch etwas dunklerer Teint, vermutlich dunkle Haare - trug schwarze Jacke ohne Kapuze und ohne Aufdruck, maskiert mit glattem, glänzendschwarzem Stofftuch, schwarze Sonnenbrille - sprach schlechtes Deutsch mit starkem Akzent, möglicherweise arabische Herkunft

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

