Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Ermittlungen nach Schlägerei

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.03.20, gegen 00.45 Uhr, kam es in der Haupstraße in Friedlingen offensichtlich aufgrund zurückliegender Differenzen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich vier oder mehr Personen geschlagen haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich mehrere Personen von der Örtlichkeit. Ein möglicher 20-jähriger Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden. Vier Männer wurden augenscheinlich leicht verletzt, zwei mussten im Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen.

