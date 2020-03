Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Fußgänger angefahren und verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.03.20, gegen 11.20 Uhr, wurde ein 17-jähriger Fußgänger auf einem Zebrastreifen in der Lörracher Straße angefahren und verletzt. Eine 62-jährige Autofahrer übersah den jungen Mann beim Überqueren der Straße. Durch den Zusammenstoß zog sich der Mann unter anderem Verletzungen im Rückenbereich zu, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein hat den Unfall aufgenommen.

