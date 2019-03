Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwere Unfälle und Mann von Baum eingeklemmt und schwer verletzt

Schwäbisch Hall (ots)

Oberrot: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß nach Überholversuch

Nach einem missglückten Überholversuch auf der L 1054 haben am Mittwochabend bei einem Frontalzusammenstoß vier Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen erlitten. Der 20 Jahre alter Unfallverursacher war bereits vor dem Unfall durch drängelnde Fahrweise aufgefallen und ist nun seinen Führerschein los.

Der Fahranfänger hatte mit seinem Audi um 20:15 Uhr von Hohenhardtsweiler kommend die Landesstraße in Richtung Oberrot befahren und wollte vor einer unübersichtlichen Rechtskurve einen vorausfahrenden BMW überholen. Hierbei kam ein ihm ein 52 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit entgegen. Beim Versuch einen Frontalzusammenstoß zu verhindern wich der Audifahrer nach links und der Ford-Fahrer seinerseits nach rechts in eine Wiese aus, wo beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen.

Der Fordfahrer und der Audifahrer, sowie dessen 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt. An dem Ford war ein Sachschaden von circa 20.000 Euro und an dem Audi ein Schaden von circa 1.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der BMW blieb unbeschadet.

Die Fahrerlaubnis des 20-Jährigen wurde an Ort und Stelle einbehalten. Außerdem wurde eine Blutentnahme veranlasst, nachdem er leicht unter Alkoholeinfluss gestanden hatte. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässige Körperverletzung zu.

Bühlerzell: 78-Jähriger von Baum eingeklemmt und schwer verletzt

Bei Waldarbeiten ist am Mittwochabend ein 78 Jahre alter Mann von einem Baum eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 18:00 Uhr bei Spitzenberg Sägearbeiten durchgeführt, wobei er von einem Baum eingeklemmt schwer verletzt wurde. Nachdem er nicht nach Hause kam, hatte sich seine Ehefrau auf die Suche gemacht und den Schwerverletzten gegen 19:30 Uhr gefunden. Der Mann wurde von der Feuerwehr befreit und anschließend von Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Er musste noch in der Nacht operiert werden.

Schwäbisch Hall: Bei Überholversuch gegen Baum geprallt

Glücklicherweise ohne nennenswerte Verletzungen hat am Mittwochmorgen ein 21 Jahre alter Audi-Fahrer einen Aufprall gegen einen Baum überstanden. An seinem Fahrzeug hingegen war wirtschaftlicher Totalschaden von circa 5.000 Euro entstanden. Der junge Fahrer hatte um 07:00 Uhr die Kreisstgraße 2599 in Richtung Hessental befahren, als er kurz nach der Ortsdurchfahrt Herlebach in einer langgezogenen Rechtskurve ein anderes Auto überholen wollte. Hierbei hatte er die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Ilshofen: Unfallflucht

An einem geparkten Mazda ist bei einer Unfallflucht am Mittwoch ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte den Pkw, welcher zwischen 17:15 Uhr und 18:00 Uhr am Steinbrunnen abgestellt war, auf der Fahrerseite erheblich beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-0.

