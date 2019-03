Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auf- und Einbruchsversuche, Unfälle und Polizeieinsatz bei Streitigkeit

Aalen (ots)

Aalen: Parkrempler

Auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 22-Jährige am Mittwochabend verursachte, als sie gegen 19.45 Uhr beim Ausparken ihres Pkw Hyundai einen in der Stuttgarter Straße abgestellten Pkw Fiat beschädigte.

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 31-Jähriger seinen Pkw Audi A4 am Mittwochabend kurz nach 19.30 Uhr auf der B 29 Höhe Hermannsfeld anhalten. Ein 50-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Ford Transit auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Tretroller entwendet

Bereits am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 11.45 Uhr entwendete ein Dieb den Tretroller einer 12-Jährigen, den diese in diesem Zeitraum an der Rombachschule abgestellt hatte. Der blau-schwarz-silberfarbene Roller der Marke Decatlon Oxelo Mini Scooter war mit einem Abus-Kettenschloss gesichert. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der auf einem Parkplatz gegenüber des Bahnhofes in der Auguste-Keßler-Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Kurz nach 8 Uhr am Mittwochmorgen befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw Fiat Punto die Robert-Bosch-Straße in Richtung Essingen. An der Einmündung zur Röntgenstraße hielt er seinen Pkw an, da er nach links abbiegen wollte. Unvermittelt ging der Motor seines Fahrzeuges aus, so dass das Fahrzeug stehen blieb. Der entgegenkommende Fahrer eines Pkw Suzuki ging davon aus, dass der 61-Jährige ihm den Vorrang gewährt und fuhr weiter. Zeitgleich startete der Fiat-Fahrer sein Fahrzeug jedoch wieder und fuhr an. Beim nun folgenden Zusammenstoß der beiden Pkw entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Der Unfallverursacher und der 31-jährige Fahrer des Suzuki blieben unverletzt.

Ellwangen: Versuchter Fahrzeugaufbruch

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend 20.45 Uhr und Mittwochnachmittag 15 Uhr versuchte ein Unbekannter offenbar, einen Pkw Hyundai, der auf einem Parkplatz in der Ellwanger Straße abgestellt war, zu öffnen. Die Fahrzeugbesitzerin stellte fest, dass die Scheibe etwas heruntergelassen war und deutliche Kratzspuren vorhanden sind. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Jagstzell: Unfallflucht

Rückwärts fuhr die bislang unbekannte Fahrerin eines Krankentransporters am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr von einer Hofeinfahrt auf die Straße Talblick ein. Dabei beschädigte sie einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Ein Zeuge konnte der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges übergeben; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Mutlangen: Versuchter Einbruch

Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Spraitbacher Straße bemerkte am Donnerstagmorgen, dass Unbekannte in der Nacht versucht haben, in das Gebäude einzubrechen. Die 23-Jährige stellte Hebelspuren und eine gesprungene Glasscheibe fest; die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Rempler

Beim Ausfahren aus einer Selbstwaschkabine auf dem Areal einer Tankstelle in der Buchstraße beschädigte ein 83-Jähriger am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz den Daihatsu eines 29-Jährigen, der sein Fahrzeug auftankte. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeuge mutwillig zerkratzt

Auf rund 4000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein Unbekannter verursachte, als er mutwillig zwei Pkw Hyundai und Opel zerkratzte, die in der Heubacher Straße geparkt waren. Die Beschädigungen entstanden in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: 4500 Euro

Eine 19-Jährige verursachte am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro entstand. Mit ihrem Pkw Mercedes Benz fuhr sie auf den Pkw Hyundai einer 28-Jährigen auf, die verkehrsbedingt auf der Deinbacher Straße anhalten musste. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Heubach: 17-Jähriger löste Polizeieinsatz aus

Zwischen einem 17-Jährigen und seiner 16 Jahre alten Freundin kam es am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr in einem Gebäude in der Danziger Straße zu einem Streit, der in einen Polizeieinsatz ausartete. Der Jugendliche hatte sich wohl derart aufgeregt, dass er in der Wohnung zunächst eine Toilettentüre beschädigte und dann den Scheibenwischer eines vor dem Haus geparkten Fahrzeuges abriss. Nachdem der Polizei irrtümlich gemeldet wurde, dass der 17-Jährige mit einem Messer bewaffnet sei, rückten insgesamt fünf Polizeibesatzungen aus. Mit dem jungen Mann wurde im Beisein seines Vaters anschließend ein belehrendes Gespräch geführt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Wegen Rotlicht an einer Ampel an der Einmündung Goethestraße / Uferstraße musste eine 49-Jährige ihren Pkw Mercedes Benz am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr anhalten. Ein 50-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 1800 Euro entstand.

Waldstetten: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 33 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Mittwochmittag gegen 13.40 Uhr ereignete. Der Zweiradfahrer missachtete an der Kreuzung Almenweg / Dreifaltigkeitsstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden Renault-Fahrerin. Die 39-Jährige blieb unverletzt; an ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Sachschaden am Rennrad des 33-Jährigen wird auf rund 500 Euro geschätzt.

