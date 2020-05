Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Ockenfels (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, befuhr ein PKW die Burgstraße in Ockenfels und beschädigte beim Vorbeifahren zwei am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizeiinspektion Linz am Rhein leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem flüchtigen PKW um einen Toyota Yaris handeln. Der PKW dürfte rechtsseitig beschädigt sein. Das Spiegelglas des rechten Seitenspiegels wurde an der Unfallstelle aufgefunden und sichergestellt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Linz (Tel. 02644 9430) in Verbindung zu setzen.

