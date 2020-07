Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Dammheim: PKW-Aufbruch

Landau (ots)

Am Sonntag schlugen unbekannte Täter in den Nachmittagsstunden im Bereich der Einmündung Alte Bahnhofstraße / Hornbachstraße in Landau-Dammheim die Scheibe eines geparkten PKW ein. Hierbei wurden zwei Handtaschen vom Beifahrersitz entwendet. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, oder entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Die Polizei weist darauf hin, auch bei einem kurzzeitigen Verlassen des PKW keine Wertgegenstände offen sichtbar im Innenraum zu belassen.

