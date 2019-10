Polizei Braunschweig

POL-BS: Tag des Einbruchschutzes - Polizei informiert in der Fußgängerzone

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Sack 25.10.2019, 11 Uhr

Das Präventionsteam kommt zu Ihnen in die Innenstadt und informiert rund um das Thema Einbruchschutz.

Am Freitag, den 25.10.2019, wird das Präventionsteam der Polizei Braunschweig in der Innenstadt zu finden sein. Ab 11 Uhr steht das Team in der Straße Sack vor einer Buchhandlung mit dem Infomobil für alle Fragen zum Thema Einbruchsschutz zur Verfügung.

