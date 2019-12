Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen einem Pkw, 2 Radfahrern und einem Weihnachtsbaum

Am 30.11.2019 gegen 14:25 Uhr befuhren zwei Renn-Radfahrer hintereinander die Weinstraße in Hainfeld, als ihnen ein unbekannter Pkw-Fahrer entgegenkam. Die Radfahrer wichen nach rechts aus, da der Pkw-Fahrer nach Angaben der Radfahrer sehr mittig gefahren sei. Hierbei blieb allerdings der vorne fahrende Radfahrer an der Lichtkette eines aufgestellten Weihnachtsbaums hängen und stürzte. Der nachfolgende Radfahrer stürzte anschließend über seinen Vordermann. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um die gestürzten Radfahrer zu kümmern. Und der Baum wurde im Anschluss beseitigt. Wer Angaben zu dem Pkw-Fahrer oder zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.: 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

