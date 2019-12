Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unbekannter Täter klaut Weihnachtsdekoration

Rhodt (ots)

Bekanntlich werden zur Vorweihnachtszeit so manche Häuser geschmückt. In der Nacht vom 29.11 auf den 30.11 wurde tatsächlich ein Windlicht aus solch einer Dekoration in Rhodt von einem unbekannten Langfinger entwendet. Von Windlicht und Täter fehlt jede Spur. Und Verständnis ebenfalls.

