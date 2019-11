Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Täter warfen Scheiben mit Gullideckel ein

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 14.15 Uhr, warfen Unbekannte Täter die Scheiben eines Sanitärfachgeschäfts und eines Matratzengeschäfts an der May-Eyth-Straße mit einem Gullideckel ein. Im Inneren durchsuchten sie alle Räume und durchwühlten Schubladen. Ob und was die Täter entwendeten, ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

