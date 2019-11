Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Exhibitionist auf Autobahnrastplatz

Alpen (ots)

Ein 22-jähriger Mann aus Kassel bemerkte am Sonntag gegen 11:20 Uhr einen zunächst Unbekannten, der sich am Autobahnrastplatz Leucht (A 57) in schamverletzender Weise zeigte. Er alarmierte umgehend die Polizei. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung gelang es den Beamten, einen 41-jährigen, aus Montenegro stammenden, Rheinberger vor Ort in Gewahrsam zu nehmen.

Gegen ihn ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Wir bitten weitere Zeugen, sich bei der Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420, zu melden.

