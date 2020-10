Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fahrzeug gerät nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen aufgrund Aquaplaning ins Schleudern - Zeugenaufruf

Bräunlingen - Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16.50 Uhr auf der B 31 zwischen Hüfingen und Döggingen in Fahrtrichtung Freiburg zu einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lieferten sich die Fahrer eines Aston Martin und eines Mercedes-Benz AMG Coupe ein Rennen und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung der geltenden Verkehrsvorschriften. Es wurde verbotswidrig überholt und Sperrflächen sowie durchgezogenen Linien missachtet. Entsprechende Zeugenwahrnehmungen wurden unverzüglich über Notruf gemeldet. Zeitgleich ging beim Polizeipräsidium Konstanz die Meldung über einen Verkehsunfall im genannten Streckenabschnitt ein. Es wurde festgestellt, dass der Mercedes-Bens AMG wegen überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern geriet und in die Leitplanken prallte. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von 17 000.- EUR, glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei beiden Fahrzeulenkern die Beschlagnahme der Führerscheine an. Zur genauen Klärung der Abläufe und Feststellung weiterer Geschädigten und Zeugen bittet die Polizei Donaueschingen, dass sich diese unter Telefon 0771/837830 melden. Eventuell fielen die Fahrzeuge bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf im Bezug auf das durchgeführte Fahrzeugrennen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Harald Klaiber

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell