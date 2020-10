Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz - Trunkenheit im Straßenverkehr

Konstanz (ots)

Seinen Führerschein abgeben musste am Sonntag, 25.10.2020 gegen 03:30 Uhr, ein 29-jähriger PKW Lenker in der Max-Stromeyer-Straße in Konstanz. Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Beamten Atemalkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Den 29-Jährigen erwartet nun nach Entnahme einer Blutprobe eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

