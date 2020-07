Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.:Rotlichtverstoß - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.07.2020 kam es um 15:17 Uhr im Bereich der Einmündung Hohenzollernstraße / Landauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Ein 29-jähriger Mann aus Germersheim befuhr mit seinem PKW und zwei weiteren Insassen die Hohenzollernstraße und wollte an der dortigen Ampel bei grünem Licht nach links in die Landauer Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 52-jährige Frau aus Polen die Landauer Straße mit einer Insassin. Hierbei missachtete sie das ihr gezeigte rote Licht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW im Einmündungsbereich. An beiden PKW der Marke Mercedes-Benz entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 21.000 Euro, ein PKW musste abgeschleppt werden. Ein Insasse des 29-jährigen Mannes erlitt leichte Verletzungen an den Knien.

