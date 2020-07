Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Aggressiver Motorradfahrer

Grünstadt, Uhlandstraße - 21.07.2020, 21:30 Uhr (ots)

Der Geschädigte meldete eine gefährliche Situation mit einem Motorradfahrer in der Uhlandstraße. Demnach soll der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in einer 30er-Zone unterwegs gewesen sein. Der 54-Jährige habe den Fahrer durch Winken aufmerksam gemacht, dass er langsamer fahren solle, woraufhin dieser auf den Geschädigten extra zugefahren sein soll. Der Motorradfahrer habe dabei sein Bein ausgestreckt und der Geschädigte musste auf dem Gehweg ausweichen, um nicht getroffen zu werden. Der Motorradfahrer sei dann mit aufheulendem Motor davon gefahren und habe noch den "Stinkefinger" gezeigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu einem Motorradfahrer im Bereich der Uhlandstraße machen? Bei dem gesuchten Motorrad soll es sich um eine Sportmaschine handeln, dunkle Farbe (wahrscheinlich schwarz), Stummellenker, breiter Hinterradreifen, hoch angebrachtes Kennzeichen, hubraumstark, wahrscheinlich Vierzylinder. Hinweise zum Motorrad und zum Fahrer bitte an die Polizei Grünstadt, Tel. 06359 93120.

