POL-UL: (BC) Laupheim - Aufs Gaspedal gerutscht

Am Dienstag durchbrach ein Autofahrer ein Garagentor in Laupheim.

Kurz vor 16 Uhr stand ein 73-Jähriger mit seinem Mercedes in einer Hofeinfahrt im Stadtteil Baustetten. In einem unachtsamen Moment rutschte sein Fuß vom Bremspedal und geriet auf das Gaspedal. Der Mercedes beschleunigte und durchbrach ein Garagentor. In der Garage kam das Fahrzeug zum Stehen. Der 73-Jährige konnte sein Auto selbstständig verlassen. Am zerstörten Garagentor verletzte sich der Mann noch leicht. Der Rettungsdienst bracht ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

