Lüneburg

Lüneburg - Am Freitagabend gerieten drei Personen (20, 19, 23), die Am Weißem Turm in einer Gruppe unterwegs waren, aneinander. Der 20-jährige besprühte seine Begleiter mit Pfefferspray. Diese hielten daraufhin einen vorbeifahrenden Pkw an, um in diesem Schutz zu suchen. Der 20-jährige zog anschließend beide wieder aus dem Pkw und schlug auf sie ein. Außerdem griff er sich die Handtasche der Pkw-Fahrerin. Als die Polizei eintraf flüchtete er, konnte aber schließlich in einem nahegelegenen Gebüsch gefunden werden und die Handtasche konnte zurückgeben werden. Den 20-jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Adendorf - Gleich zweimal versuchten unbekannte Täter, in ein Restaurant in der Erbstorfer Landstraße einzubrechen. In der Nacht zu Samstag schlugen sie ein Fenster ein und versuchten, einen Tresor aufzuhebeln. Als dies misslang, entwendeten sie einige Flaschen Alkohol. In der Nacht zu Sonntag kehrten sie zurück und zerstörten erneut die notverglaste Scheibe. Da die Geschädigten am Samstag allerdings bereits den Tresor vollständig geleert hatten, mussten die Täter unverrichteter Dinge wieder abrücken.

Kirchgellersen - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen und einem 39-jährigen kam es am Samstagnachmittag im Wappenhorner Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zwischen beiden Männern auf einem Grundstück zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-jährige seinen Kontrahenten mit einem Küchenmesser am Hals verletzte. Der 39-jährige musste zur Behandlung ins Städtische Klinikum verbracht werden. Der 28-jährige wurde festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern zur Zeit an.

Lüneburg - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Sonntag, vermutlich zwischen vier und fünf Uhr, an drei Pkw, die in der Wendischen Straße geparkt waren, die hinteren Kennzeichen abgerissen und die Außenspiegel beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.: 04131-83062215.

Lüneburg / Landkreis - Auch an diesem Wochenende kontrollierte die Polizei in der Stadt und im Landkreis die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen in Rahmen der Corona-Pandemie. Erfreulicherweise konnte festgestellt werden, dass sich trotz des guten Wetters am Samstag die überwiegende Zahl der Menschen an die Beschränkungen hielt. Mit den wenigen, die gegen die Beschränkungen verstießen, wurden normenverdeutlichende Gespräche geführt.

Lüchow-Dannenberg

Trunkenheit im Verkehr/Fahren ohne Fahrerlaubnis/Bedrohung/Beleidigung pp. Bergen (Dumme) Gem. Banzau: Ein 26jähriger Mann aus Salzwedel befuhr am Freitag, 27.03.2020, gg. 16:00 Uhr, mit einem nicht zugelassenen PKW VW Golf in der Gemarkung Bergen öffentliche Straßen. Bei seiner Kontrolle zwischen den Ortschaften Banzau und Oldendorf wurde weiterhin festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter Alkoholeinwirkung stand. Von ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen 19:30 Uhr wurde der bereits polizeibekannte Mann dort wieder auffällig, als er mit einer Kettensäge zwei Fußgänger bedrohte. Als der Mann die Säge starten wollte, nutzen die beiden Fußgänger die Möglichkeit und konnten fußläufig vor ihm flüchten. Der psychisch auffällige Mann wird im weiteren Verlauf gegen seinen Willen einer psychiatrischen Klinik in Uelzen zugeführt. Während seiner Verbringung droht und beleidigt er die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht Lüchow: Am Freitagabend, 27.03.2020, gg. 21:50 Uhr, beabsichtigte eine 19jährige Fahrzeugführerin mit einem PKW BMW auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Theodor-Körner-Straße in Lüchow aus einer Parklücke heraus zurückzusetzen. Hierbei stieß sie gegen einen ebenfalls dort abgestellten PKW Citroen und beschädigte diesen. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten entfernte sich die 19jährige anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugen des Unfalles wurde der Polizei das Kennzeichen ihres PKW übermittelt, infolge dessen die Unfallverursacherin später in Lüchow angetroffen werden konnte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen Lübbow: Am Samstagmorgen, 28.03.2020, um 06:30 Uhr, befuhr ein 46jähriger Fahrzeugführer mit einem PKW VW Passat die Bundesstraße 248 aus Richtung Lübbow kommend in Richtung der Ortschaft Saaße. Möglicherweise infolge eines Sekundenschlafes geriet der Fahrzeugführer hierbei auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Straßenbaum und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf geriet der PKW erneut nach links von der Fahrbahn ab und kam im Seitenraum zum Stehen. Der Fahrzeugführer sowie sein 24jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden.

Verkehrsunfall mit 1 leichtverletzten Person / Verkehrsunfallflucht Breselenz: Ein 19jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem PKW Audi am Samstagabend, 28.03.2020, gg. 17:30 Uhr, die Kreisstraße 18 aus Richtung Breustian kommend in Richtung Breselenz. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve sei ihm seinen Angaben zu Folge ein schwarzer PKW VW im Bereich seiner Fahrbahnhälfte entgegengekommen. Der 19jährige habe versucht, diesem PKW nach rechts auszuweichen, geriet hierbei auf den Seitenstreifen, woraufhin sich sein Fahrzeug überschlug. Anschließend kam der PKW wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 19jährige wurde hierbei leicht verletzt. An seinem PKW Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 EUR. Der entgegenkommende schwarze PKW VW kehrte noch für einen kurzen Moment zur Unfallstelle zurück, entfernte sich jedoch im Anschluss unerlaubt von dort. An dem PKW konnte das Teilkennzeichen GT - CL... abgelesen werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Dannenberg in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr Clenze: Ein 45jähriger Fahrzeugführer befuhr am Sonntagmorgen, 29.03.2020, gg. 07:45 Uhr, mit einem PKW VW Polo in Clenze öffentliche Straßen, obwohl er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Als er sich auf eine Tankstelle in der Ostpreußenstraße begab, fiel er den Mitarbeitern durch seine Alkoholisierung auf, welche in der Folge die Polizei benachrichtigten. Bei dem Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholgehalt von über 2 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Uelzen

Es haben sich keine presserelevanten Sachverhalte zugetragen.

