POL-LG: ++Lüneburg - Einbruch in Kellerräume++Bleckede - Einbruch in Bürogebäude++Amt Neuhaus, Rosien - Täter stehlen Dieselkraftstoff++Bardowick - Familienstreitigkeiten enden mit einer Wegweisung++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung vom 27.03.2020

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Kellerräume

Im Tatzeitraum vom 24.03.20 bis zum 26.03.20 gingen unbekannte Täter zwei Kellerräume in einem Mehrparteienhaus in der Spangenbergstraße an. Sie brachen Schlösser auf und entwendeten einem der Räume mehrere Werkzeuge in einem Gesamtwert von rund 100 Euro. Der Polizei lag bis Berichterstattung noch nicht vor, ob aus dem anderen Raum auch etwas entwendet wurde.

Lüneburg - Mann bepöbelt Passanten

Der 44jährige ist der Polizei hinreichend bekannt. Am Vormittag des 26.03.20 hielt er sich im Innenstadtbereich auf, schrie herum und trat hier an mehreren Stellen verbal aggressiv gegenüber Passanten auf. An der Neuen Sülze konnte er von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Die nahmen ihn zur Beruhigung seiner Person mit zur Dienststelle. Der 44jährige bat die Polizisten sogar darum, ihm Handfesseln anzulegen. Nachdem er sich an der Wache beruhigt hatte, durfte er gehen, ihm wurden ganz klar Verhaltensmaßgaben erteilt, an die er sich nun halten wollte.

Bardowick - Familienstreitigkeiten enden mit einer Wegweisung

Die Parteien der Familie liegen schon länger im Streit. Am 26.03.20 gegen 17.00 Uhr soll die alkoholisierte 61jährige jedoch das 32jährige Opfer aus dem Fenster des Hauses in der Kleinen Kötnerstraße lautstark beleidigt haben. Ein klärendes Gespräch innerfamiliär brachte keine Lösung, so dass die Polizei eingeschaltet wurde. Den eingesetzten Beamten waren die familiären Spannungen der Parteien bekannt. Sie entzerrten die Situation nach Gesprächen mit allen Anwesenden und entschieden sich, der Verursacherin das Betreten des Hauses erst einmal für zehn Tage zu untersagen. Ein Strafverfahren wurde gesondert eingeleitet.

Bardowick - unbekannte Täter zerstechen Reifen

Der 44jährige Geschädigte hatte sein Firmenfahrzeug, einen weißen VW Bus, in der Nacht vom 25.03.20 auf den 26.03.20 am Fahrbahnrand der Straße Hofkamp abgestellt. Als er früh morgens an sein Fahrzeug herantrat, stellte er fest, dass sich nur noch in einem Reifen Luft befand. Die anderen drei Reifen schienen augenscheinlich zerstochen worden zu sein. Am Fahrzeug entstand dadurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bleckede - Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte Täter brachen in das Dörfergemeinschaftshaus des Albert-Schweitzer-Familienwerkes in der Straße Am Pfahlberg ein. Die Täter gelangten durch ein gewaltsam von ihnen geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten und schienen hier vornehmlich nach Bargeld zu suchen. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen und in Schränken gesucht. Aus einer Geldkassette wurden wenige hundert Euro entwendet. Der entstandene Schaden am und im Gebäude umfasst mehrere hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Uelzen

Uelzen - immer wieder auffällig

Die beiden polizeibekannten 20 und 21jährigen Männer waren schon am Vormittag des 26.03.20 im Marktcenter in der Veerßer Straße negativ aufgefallen, weil sie in ihrem alkoholisierten Zustand laut herumpöbelten. Ein Promillewert wurde nicht erhoben. Dafür kassierten sie ein Hausverbot. Gegen 14.30 Uhr erschienen sie dann trotz dieses Verbots wieder im Marktcenter. Nun müssen sie mit einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch rechnen.

Wriedel - verbotenes Material verbrannt

Die 50jährige wollte am späten Nachmittag des 26.03.20 Holz in ihrer Feuertonne verbrennen. Die von Zeugen alarmierte Polizei stellte auf dem Grundstück in der Hauptstraße fest, dass es sich um behandeltes Holz handelte, welches aufgrund von Rückständen nicht einfach verbrannt werden darf. Die 50jährige wurde aufgefordert das Feuer abzulöschen und nicht wieder in Gang zu bringen. Es erwartet sie außerdem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Lüchow-Dannenberg

Amt Neuhaus, Rosien - Täter stehlen Dieselkraftstoff

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht vom 25.03.20 auf den 26.03.20 auf das Gelände des Bauschutt und Recyclinghofs in der Hauptstraße geschlichen. Hier haben sie aus zwei abgestellten Radladern insgesamt 300 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Zu einer ähnlichen Tat ist es an diesem Tatort schon am vergangenen Wochenende gekommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und ermittelt. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Neuhaus, unter der Rufnummer: 038841-61950.

Amt Neuhaus, Neuhaus - Diebstahl aus leerstehendem Wohnhaus

Das Einfamilienhaus Am alten Bahnhof steht schon seit längerer Zeit leer. Unbekannte Täter brachen nun im Zeitraum vom Morgen des 25.03.20 bis zum Morgen des 26.03.20 in dieses ein. Sie durchsuchten in beiden Geschossen sämtliche Räume und noch vorhandene Schränke. Aufgrund des Leerstandes waren keine Gegenstände hohen Wertes zu erlangen, deshalb zogen die Täter mit einem alten defekten Fernsehgerät wieder ab. An der aufgebrochenen Tür entstand Sachschaden, die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

