Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ungebetene Erntehelfer in Bullay

Bullay (ots)

In der Nacht vom Montag, den 15.06.20 auf Dienstag, den 16.06.20 wurde in Bullay in der Brautrockstraße ein Kirschbaum teilweise abgeerntet und stark beschädigt.

Da der Baum unmittelbar an der stark frequentierten Durchgangsstraße steht, war der Eigentümer nicht überrascht, dass zahlreiche Kirschen abgeerntet wurden. Was dieser jedoch nicht verstehen konnte ist die Tatsache, dass mutwillig Äste des Baumes umgeknickt, abgerissen und beschädigt wurden.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zell entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542-98670

pizell@polizei.rlp.de



