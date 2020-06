Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl in Malbergweich

Bitburg (ots)

Am Sonntag, den 14.06.2020, zwischen 09:00 und 10:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Malbergweich ein Damenfahrrad durch den Fahrer eines silberfarbenen Renault Clio entwendet. Das Damenrad ist schwarz und pink lackiert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bitburg unter Tel.: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-70

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell