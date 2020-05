Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Heftiger Verkehrsunfall innerorts (05.05.2020)

Schonach (ots)

Zwei total beschädigte Autos und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17 Uhr in der Sommerbergstraße ereignet hat. Ein 72-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Straße talwärts und war mit der Suche nach einer Parkmöglichkeit beschäftigt. Hierdurch abgelenkt übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW Touring und fuhr so heftig auf diesen auf, dass er mit seinem Auto auf die linke Seite kippte. Der 72-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Abschleppdienst musste beide BMW aufladen. Für die Dauer der Bergung sperrte die Polizei zeitweise die Straße ab.

