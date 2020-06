Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wittlich

Parkplatz Rommelsbach

Unfallflucht

Wittlich (ots)

Am Freitag den 15.06.2020, in dem Zeitraum zwischen 13:40 - 18:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Rommelsbach in Wittlich ein schwarzer Kia Picanto beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug verließ daraufhin unerlaubt die Unfallstelle.

Unfallzeugen werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Wittlich (Tel. 06571 - 9260) in Kontakt zu treten.

