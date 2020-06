Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl auf Friedhof in Oberkail

Bitburg (ots)

In der Zeit vom 07.06 bis 11.06.2020 wurden auf dem Friedhof in Oberkail an mehreren Grabstellen das Weihwasser-Aspergill durch unbekannte Täter entwendet. Die Aspergille (Weihwassersprenger) bestehen aus Messing. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg unter Tel.: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Tel.: 06561-9685-70

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell