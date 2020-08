Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld - Am Dienstag (04.08.), gegen 15:45 Uhr wurde auf einem Parkplatz eines Elektromarktes in der Gutenbergstraße ein roter Peugeot 206 durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ein Zeuge beobachtete, dass ein roter VW Caddy neben dem Peugeot parkte. Beim Öffnen der Beifahrertür stieß diese gegen den Peugeot. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Telefon: 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Heringen - Am Dienstag (04.08.), gegen 16:15 Uhr, befuhr eine 23-jährige Audi- Fahrerin die Industriestraße aus Richtung Lengers kommend in Richtung Heringen. An der Kreuzung Industriestraße/Lengerser Straße übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Skodafahrer. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von circa 6.500 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Polizeistation Bad Hersfeld, Drönner

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell