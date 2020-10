Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Konstanz (ots)

Durch das Fahren von Schlangenlinien und langsamer Fahrweise wurden Beamte des Polizeireviers Singen am Samstag, 24.10.2020 gegen 22:30 Uhr, auf einen 37-jährigen PKW-Lenker aufmerksam, der die L191 von Singen in Richtung Mühlhausen-Ehingen befuhr. Nachdem er zunächst die Anhaltesignale des Streifenwagens ignorierte, konnte er kurze Zeit später auf der Zufahrt zur BAB81 angehalten und kontrolliert werden. Nachdem die Beamten Atemalkoholgeruch feststellten, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,0 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe musste der 37-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Da er sich gegenüber den eingesetzten Beamten zunehmend aggressiv verhielt, musste er im Anschluss in Ausnüchterungsgewahrsam genommen werden.

