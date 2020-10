Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dieseldiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 30.09.2020 - 01.10.2020

Am Mittwochabend, den 30.09.2020, stellte ein 42jähriger Lkw-Fahrer aus der Kreyenberggemeinde seinen Sattelzug auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 3, in Höhe Stroiter Mühle, ab und legte sich zum Schlafen in das Führerhaus. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass bislang unbekannte Täter die Tankverschlüsse am Fahrzeug gewaltsam aufgebrochen und mindestens 700 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank abgepumpt und entwendet hatten. Hierbei ist ein Schaden von ca. 800,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell