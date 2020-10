Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täterfestnahme nach räuberischem Diebstahl

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Ascher Straße; Mittwoch, 30.09.2020; 13:12 Uhr

GLADEBECK (TH) Am Mittwoch, 30.09.2020, gegen 13:12 Uhr, ist es zu einem räuberischen Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in dem Hardegser Ortsteil Gladebeck gekommen. Ein Nachbar hatte eine fremde Person auf dem Nachbarsgrundstück gesehen und die Bewohnerin informiert.

Bei einer Nachschau im Haus traf der Nachbar dann auf eine männliche Person, die gerade diversen Goldschmuck und ca. 80 Euro Bargeld entwendete. Der Täter schubste den Nachbarn sowie die zwischenzeitlich ebenfalls im Haus befindliche Hauseigentümerin weg und flüchtete mit dem Diebesgut zu Fuß aus dem Haus. Der Nachbar verfolgte den Täter, verlor ihn nach kurzer Zeit jedoch aus den Augen.

Einige Minuten später stellten Beamte der Polizei Northeim in Tatortnähe einen silbernen Audi mit bulgarischem Kennzeichen fest. Insasse war ein 31-jähr. Mann, der vermutlich als Fahrer des Fluchtfahrzeuges in Betracht kommt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Anschließend erfolgten intensive Fahndungsmaßnahmen im Bereich Gladebeck, unter anderem durch Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers sowie Diensthunden und Beamten aus der Polizeiinspektion Göttingen.

Gegen 18:20 Uhr erkannte der Nachbar den Täter in der Ortschaft Gladebeck wieder und informierte die Polizei. Der 38 jähr. Täter konnte anschließend durch Beamte der Polizei Northeim vorläufig festgenommen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-7005-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell