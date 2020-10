Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl aus Landhandel

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, OT Seboldshausen, Seboldshäuser Str. 6, dortiger Landhandel.Zeit: Mittwoch, 30. Sept. 2020, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr. Hergang /Zeugenaufruf: Ein zur Zeit unbekannter Täter versuchte mit einer mitgeführten 500.-Euro Note die dortige Kassiererin abzulenken, um offensichtl. Bargeld aus der Kasse zu entwenden. Der Unbekannte verließ bei Wahrnehmung einer weiteren Bediensteten und einer eintreffenden Kundin, fluchtartig den Landhandel, stetzte sich in einem schwarzen SUV der Marke Audi (Audi Q 7 oder Audi Q 5) und fuhr auf die Bundesstr. 64 in Richtung Dannhausen davon. Die Kundin wird nun als Zeugin gesucht, sie sei schon öfters im Landhandel gewesen und habe die Kassiererin auf den flüchtenden nun Beschuldigten (männl. Person, schlanke Gestalt,1,85 m groß, kurze schwarze Haare, südosteuropäischer Herkunft)aufmerksam gemacht. Die Kundin/Zeugin möge sich umgehend beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim - Tel. 05382 919200- melden. Auch Anwohner aus Seboldshausen werden aufgefordert und gebeten, sachdienliche Hinweise bzw. verdächtige Beobachtungen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden.

